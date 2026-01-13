Critican a Shanik Berman por foto donde murió Liam Payne

Este lunes, Shanik Berman se colocó entre las principales tendencias de redes sociales luego de publicar un video en el que afirma hospedarse en la habitación 310 del Hotel CasaSur, en el barrio de Palermo, Buenos Aires, el mismo lugar donde falleció el cantante británico Liam Payne, exintegrante de One Direction, en octubre de 2024.

La grabación, difundida principalmente en TikTok, generó una reacción inmediata entre usuarios que cuestionaron el contenido y la intención del mensaje.

¿Qué ocurrió en el Hotel CasaSur con Shanik Berman?

En el video, la periodista explicó que su estancia en esa habitación fue una coincidencia. Según su relato, viajó a Argentina por motivos laborales en compañía de su hija y solicitó una habitación con buena vista, sin conocer inicialmente el antecedente del lugar. Además de mostrar el balcón y la zona de la piscina, también registró un memorial improvisado que seguidores del artista han colocado en el exterior del hotel, con flores, velas y fotografías.

Reacciones divididas tras el video de Shanik Berman

La respuesta en redes sociales fue inmediata. Una parte de la audiencia calificó el video como un acto de mal gusto, señalando que exhibir un espacio directamente vinculado con la muerte de una figura pública podía interpretarse como una explotación del morbo. Comentarios como "insensible" y "innecesario" se repitieron en distintas plataformas, donde algunos usuarios cuestionaron la ética detrás de mostrar el lugar y etiquetar al cantante fallecido.

Otros internautas consideraron que el contenido carecía de valor informativo y que se apoyaba únicamente en el impacto emocional del suceso. Para este sector, la grabación no aportaba contexto nuevo y solo reforzaba la viralización de una tragedia que aún permanece sensible para los seguidores del artista.

Sin embargo, también surgieron voces que defendieron a Shanik Berman. Estos usuarios argumentaron que documentar un sitio relevante para los fans de Liam Payne no necesariamente implica una falta de respeto, siempre que se haga sin glorificar el hecho. En particular, destacaron que el memorial colocado fuera del hotel representa una expresión legítima de duelo colectivo.

La publicación acumuló más de 745.8 mil reacciones y miles de comentarios, muchos de ellos críticos. Entre los mensajes más recurrentes se leyeron expresiones como "Te juro que ya no sé qué decirte", "¿Por qué lo etiquetó?", "Ella posando en la puerta" y "Shanik jamás decepciona con sus imprudencias". Otros usuarios cuestionaron directamente la necesidad del contenido con frases como "¿Y cuál es la necesidad?" o "Shanik siempre la más random".

Detalles sobre el fallecimiento de Liam Payne en el hotel

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años, tras caer del balcón de su habitación en el Hotel CasaSur. Reportes forenses posteriores indicaron la presencia de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en su organismo durante las horas previas al incidente. Su muerte provocó conmoción internacional y generó múltiples homenajes espontáneos en Buenos Aires.