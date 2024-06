Belinda reacciona a la relación entre Nodal y Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que cuando el río suena es que agua lleva, cuando Belinda era novia de Christian Nodal tenía sus reservas con Ángela Aguilar, aseguran que "se ponía celosa" y fue durante su relación con el cantante de regional mexicano que Nodal y Ángela grabaron el tema "Dime cómo quieres", presagio de la relación que hicieron pública hace unas horas.

Luego de que hace unas semanas Christian Nodal y la argentina Cazzu, padres de Inti, compartieran que ya no son pareja, la versión de que Nodal y Ángela Aguilar podrían tener un romance se fue fortaleciendo cada vez más.

Señales como que ella usaba la misma cadena y anillos que él, así como que fueron captados juntos en varias ocasiones, terminaron por confirmar lo que muchos sospechaban, que entre ellos no sólo había una amistad, sino una relación.

Belinda reacciona a revelación de Nodal

Primero fue Ángela Aguilar quien a través de la revista "¡Hola!" confirmó que sí tiene una relación con Christian Nodal, la cual no es nueva, sino algo que retomaron después de pausar por un tiempo.

Quizá esa primera parte de su historia de amor fue o antes de que Nodal empezara su relación con Belinda en 2020 o durante o después de ella; el asunto es que en mayo de 2021 se comprometen, es decir, nueve meses después de confirmar su noviazgo.

En febrero de 2022 terminan su relación, y cuatro meses después, en junio de 2022, se le relaciona con Cazzu, para que en abril de 2023 el mexicano y la argentina anuncian la espera de su hija Inti, quien nace en septiembre de 2023; finalmente, en mayo de 2024 Nodal y Cazzu dan por terminada su relación.

Belinda escribió un mensaje que para muchos tenía nombre y apellido: Christian Nodal. El mensaje lo borró casi enseguida





Ayer lunes Nodal sorprendió al hablar de su vida privada y dar contexto de la situación:

"Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona", expresó frente a la cámara.

Después, al igual que lo hizo Ángela horas antes, confirmó que tiene con ella una relación que tuvo que pausar en el pasado.

"Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo que estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia".

Entre las reacciones que provocaron sus palabras estuvo la de Belinda, quien tras dos años del truene con Nodal revivió la relación con el lanzamiento del tema "Cactus", mismo que usó para musicalizar una publicación que segundos después borró.

Ésta decía: "Tarde o temprano todo cae por su propio peso".

Aunque el mensaje que colgó en sus estados fue borrada casi de inmediato, varios alcanzaron a tomar pantallazo y su mensaje ya circula en redes y se suma a varios que están criticando a Christian Nodal por su "poca responsabilidad afectiva" y como en tan poco tiempo ha paso de una relación a otra habiendo compromiso de matrimonio de por medio y una bebé de menos de un año de nacida.