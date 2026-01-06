Sorprendido con detención de Nicolás Maduro

El actor venezolano Fernando Carrillo, se pronunció este lunes sobre la reciente detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, en medio de un operativo que ha conmocionado a la región.

¿Qué dijo Fernando Carrillo sobre la detención de Maduro?

En una entrevista con el canal chileno ChileVisión, Carrillo describió lo ocurrido como algo profundamente impactante para él. "Dios se encargará de esto y el presidente y su esposa (de los que me alegro estén juntos) volverán".

Impacto de la detención de Nicolás Maduro en la región

El actor calificó como "un shock tristísimo" el hecho de ver la intervención estadounidense y la captura de Maduro.