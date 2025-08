Eduardo Verástegui opina sobre campaña publicitaria de Sydney Sweeney

Verástegui reacciona a campaña de Sidney Sweeney de jeans

En los últimos días, el actor Eduardo Verástegui ha estado bajo el escrutinio público luego de compartir en redes sociales su opinión personal frente al movimiento feminista, la perspectiva de género y los roles tradicionales en el hogar.

Aunado a ello, el pasado domingo, el activista compartió en la plataforma de X un conjunto de mensajes en los que manifestó su deseo de casarse y construir una familia bajo valores tradicionales, dividiendo opiniones y generando una ola de comentarios, donde algunos usuarios apoyaron su visión y otros criticaron su forma de pensar.

Por otro lado, el comercial de la actriz estadounidense Sydney Sweeney para American Eagle, desató un profundo debate sobre la raza y los cánones de belleza que difunde en su mensaje la campaña publicitaria y que enaltece la "perfección y superioridad genética", tema al que Verástegui reaccionó a la polémica campaña protagonizada por la actriz de 27 años, lanzando un mensaje contundente a las marcas comerciales.

A través de la plataforma de X, Verástegui hizo un llamado urgente a las marcas para concientizar sobre el uso de "el cuerpo de la mujer como estrategia de marketing", advirtiéndoles que dejen de utilizar esta narrativa y que no "conviertan a las personas en objetos sexuales para vender sus productos".

Esta campaña publicitaria causó un gran impacto en los consumidores, despertando una intensa polémica en foros de internet, donde usuarios criticaron la difusión de estereotipos e ideales de belleza por parte de la marca, mientras que otros aplauden este mensaje como símbolo de libertad y empoderamiento.

Sin embargo, para Verástegui no es una cuestión de crítica ni de celebración, sino de la necesidad de "recordar que la mujer no es un símbolo sexual" y que "el cuerpo de la mujer no es un objeto de consumo ni una herramienta de marketing".

Además, mencionó que este tipo de campañas de publicidad "no son señales de avance cultural, político ni espiritual" y recalcó su compromiso por no promover estas narrativas comerciales.

Así mismo, el productor se digirió a las generaciones de mujeres más jóvenes, advirtiéndoles que "no caigan en la trampa" y que "ser una mujer virtuosa, pura, fuerte, recatada y libre es revolucionario".

Finalmente, Verástegui concluyó su mensaje a manera de reflexión, afirmando que "la adrenalina que provocan las polémicas en redes sociales muchas veces nos hace perder el foco y desviarnos del objetivo", el cual, según el actor, reside en "recuperar el valor de la virtud y de la belleza con propósito".