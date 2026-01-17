Nominada a los premios Razzies 2026

Eiza González ha sido incluida oficialmente en la lista de nominados para los Golden Raspberry Awards 2026, galardones que popularmente se conocen como los Razzies y que se encargan de señalar las producciones e interpretaciones menos logradas del año cinematográfico.

En esta edición, la intérprete chilanga se encuentra en la contienda dentro de la categoría de "Peor Actriz de Reparto". Dicha mención surge a raíz de su trabajo en el largometraje titulado "La fuente de la juventud", una obra que, según la crítica, no consiguió cumplir con las expectativas generadas antes de su estreno.