Raul Malo, fallece a los 60 años

Raul Malo, el tenor lleno de alma y líder de la banda ganadora del Grammy que desafía géneros, The Mavericks, ha fallecido. Tenía 60 años.

Malo murió el lunes por la noche, según publicó su esposa, Betty Malo, en su página de Facebook. El líder de The Mavericks había documentado sobre su estado de salud en redes sociales desde que reveló en junio de 2024 que estaba recibiendo tratamiento para el cáncer de colon.

En septiembre de 2025, Malo dijo en Instagram que estaba luchando contra la LMD, o enfermedad leptomeníngea, una rara complicación cuando el cáncer se extiende a las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

El diagnóstico obligó a The Mavericks a cancelar fechas con Dwight Yoakam en medio de una gira conjunta. Malo dejó su hogar en Nashville, Tennessee, para buscar tratamiento en Houston, manteniendo a sus fanáticos actualizados a lo largo de su viaje de salud.

"Fue llamado para hacer otro concierto, esta vez en el cielo, y está volando alto como un águila", escribió Betty Malo. "Nadie encarnó la vida y el amor, la alegría y la pasión, la familia, los amigos, la música y la aventura como lo hizo nuestro amado Raul. Ahora nos mirará desde arriba con todo lo que el cielo permita, iluminando el camino y recordándonos saborear cada momento".

La banda de Malo elogió su profundo compromiso con la "preservación del repertorio musical estadounidense multilingüe" y su firme defensa de "la educación musical como inspiración para cada niño en Estados Unidos y en todo el mundo".

Su nombre de pila era Raul Francisco Martínez-Malo Jr., nació en Miami de padres cubanos, cofundó The Mavericks en 1989 con el baterista Paul Deakin y el bajista Robert Reynolds. Su álbum debut homónimo fue lanzado al año siguiente en el sello independiente con sede en Miami, Y&T Music.

Algunos llaman a la banda alt-country. Otros la describen como Americana, roots, latina, tejana o swing. Es todo lo anterior y más, impulsado por las canciones escritas por Malo, su estilo expansivo de guitarra y su amplio rango vocal, desde un barítono aterciopelado y elevado hasta notas altas operísticas.

Su destreza musical estaba en la mezcla, incorporando también rock, country tradicional y surf. En los primeros días en Miami, The Mavericks tocaban en clubes de punk y rock para dar a conocer su sonido.

"Crecí en un hogar donde escuchábamos todo tipo de música", dijo Malo en una entrevista de NPR en 2020. "Solo recuerdo que era una celebración de todas estas culturas."

En ese momento, The Mavericks acababan de lanzar un álbum completamente en español, "En Español", con canciones originales y clásicos estándares latinoamericanos. En 2002, Malo lanzó un álbum completamente en español para niños, "El Cancionero de la Familia Volumen 1", con voces de su hermana, Carol, su esposa, Betty, y su madre, Norma, junto con otros invitados.

La banda ha tenido varias alineaciones a lo largo de los años a medida que algunos miembros iban y venían. The Mavericks también se disolvieron un par de veces. Malo lanzó una decena de álbumes en solitario y proyectos de colaboración, incluyendo su instrumental "Say Less", "You´re Only Lonely" y "Sinners & Saints".