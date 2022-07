Admira más que nunca a su hija

A través de sus redes sociales la hija de Raúl Araiza se declaró abiertamente pansexual y aseguró haber comprendido que más allá del género, del nombre y del cuerpo con el que nacimos, amor es amor y ella se ha enamorado de un alma hermosa. Recientemente su famoso padre, se sinceró sobre la vida sentimental de su hija y reveló que para él no fue ninguna sorpresa, lo que sí es un hecho es que hoy la admira más que nunca: "Lo hizo en un día muy importante, yo no sé si lo tenía preparado o no, simplemente fue feliz. Nos amamos profundamente, la admiro por valiente, (Camila) siempre ha sido muy valiente en su forma de pensar, somos muy distintos en cómo vemos la vida pero es el chiste de liberar y soltar", dijo en un encuentro con los medios.

Araiza también explicó que Solórzano ya convive con la familia y han llegado a apreciarla tanto que ya le aconsejó a su hija cuidar mucho su relación: "Es una tipaza, un mujerón. Le dije ya ganaste otro papá y otra familia y la queremos mucho. Fernanda y yo le decimos (a Camila) ´cuídala mucho porque esta sí vale la pena, no como tus exes´".

Por último, y aunque no se considera un ejemplo de nada, el querido conductor de "Hoy" envió un mensaje a todos los padre, para que acepten, amen y cuiden a sus hijos sin importar que no compartan las decisiones que tomen. "Hay papás que son muy duros con esta situación yo sí creo que deben de reflexionar si quieren llenar sus expectativas o quieren que sean felices sus hijos",expresó.