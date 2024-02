Subastarán premios, bikinis, auto y ropa de Raquel Welch

CIUDAD DE MÉXICO.-La casa de subastas Julien's Auctions, con sede en Los Ángeles, dio a conocer que estará subastando más de 500 piezas que conforman una colección de artículos que eran de la actriz Raquel Welch, a un año de su fallecimiento.

De acuerdo con información de la firma, la subasta se llevará a cabo el próximo 12 de abril mediante su sitio oficial. El evento será considerado como una fiesta para celebrar a la sex symbol de los años sesenta.

"Julien's Auctions, la casa de subastas de Hollywood líder en la industria, celebrará la legendaria belleza y el estilo de la pionera ganadora del Globo de Oro, a quien el New York Times aclamó como 'un maravilloso monumento a las mujeres' con 'Bombshell: The Raquel Welch Collection'", anunció la firma en sus redes sociales.

Entre los artículos que encontrarán los interesados se encuentra el emblemático bikini de gamuza y piel sintética, que lució la actriz en la cinta Un Millón de Años a. C. (One Million Years B.C.), un vestido de seda color aqua y un vestido color tinto de gamuza que lució en Fiesta Salvaje (The Wild Party), con un valor estimado entre los 500 y 700 dólares por prenda.

Además de los atuendos que lució la modelo, la colección a subastar cuenta con el Globo de Oro que ganó Welch por su actuación en Los Cuatro Mosqueteros (The Four Musketeers), que estiman alcance un valor de 5 mil dólares, la placa de su estrella en el Paseo de la Fama (valuada entre los 200 y 300 dólares), joyería y un auto Mercedes-Benz SL 550 convertible blanco, que podría alcanzar un valor de hasta los 100 mil dólares.

La casa adelantó que la colección también cuenta con muebles provenientes de la mansión de Welch, artículos de moda y hasta de aseo personal de la personalidad de Hollywood.