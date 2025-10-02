Raphael anuncia cancelación de concierto por problemas de salud

Raphael nuevamente se quedó a un paso de regresar al escenario y por cuestiones de salud tuvo que suspender el concierto para el 2026, así lo detalló el cantante en un comunicado por el que recibió comprensión de sus fans y consejos para que se enfoque en su salud.

El cantante retomó su agenda musical en abril de este 2025 después de que en diciembre de 2024 le detectaron un linfoma cerebral que lo hizo retirarse durante un tiempo.

Ahora, cuando su público lo esperaba con ansias y él mismo expresó sus ganas de reencontrarse con el público, anunció que prescripción médica debido a una bronquitis, le impidieron ofrecer el concierto planeado para el 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia, dentro del Festival Murcia ON.

"Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón nuestra comprensión, cariño y paciencia", se lee.

Cronología del estado de salud de Raphael

Se va a cumplir un año de que el cantante español ingresó al hospital el 17 de diciembre de 2024, después de que se sintió indispuesto, presentaba dificultades en el habla en la grabación del programa "La Revuelta" de Televisión Española.

El 17 de diciembre de 2024, Raphael sufrió un episodio de emergencia de salud mientras grababa un especial navideño para la televisión española, que inicialmente se reportó como un accidente cerebrovascular pero luego fue descartado como un ictus.

Fue ingresado en el hospital 12 de Octubre en Madrid el mismo 17 de diciembre para realizar múltiples estudios médicos que determinaron la causa de su malestar.

Tras varios días de pruebas, a Raphael se le diagnosticó un linfoma cerebral primario, un tipo de cáncer de glóbulos blancos localizado en el cerebro.

Debido a esta grave enfermedad, tuvo que cancelar varios conciertos, incluidos los previstos para finales de diciembre de 2024 en España y los del inicio de 2025 en América, entre ellos en México, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica.

Raphael permaneció hospitalizado alrededor de 10 días, siendo dado de alta a finales de diciembre de 2024 para comenzar un tratamiento ambulatorio específico para su linfoma cerebral.

En marzo de 2025, apareció públicamente por primera vez desde su hospitalización a través de un video en un concierto del cantante Carlos Rivera en Madrid, mostrando recuperación y ánimo.

En abril de 2025, Raphael comunicó que seguía con tratamiento médico para su linfoma cerebral y que se encontraba "muy bien", aunque debía guardar reposo y no tenía fecha inmediata para regresar a los escenarios.

Su esposa, Natalia Figueroa declaró públicamente que su estado va mejorando día a día y que se mantiene optimista en su recuperación.

Aunque está en tratamiento y mejora favorablemente, Raphael tuvo que suspender su gira Victoria 2025 que tenía prevista para los primeros meses del año.

A junio de 2025, se anunció oficialmente su regreso a los escenarios, mostrando que avanzaba en su recuperación tras la profunda crisis que enfrentó a finales de 2024.