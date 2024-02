Rapero arrestado tras ganar tres premios Grammy es liberado

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras ganar tres premios Grammy este domingo, el rapero Killer Mike fue detenido por la policía, esposado y escoltado fuera de la Crypto.com Arena de Los Ángeles. Este lunes, trascendió que el cantante consiguió su libertad pocas horas después del altercado.

Las imágenes del intérprete en donde se le ve rodeado de policías mientras camina por los pasillos del recinto donde se celebró la ceremonia musical, se hicieron virales este domingo. Sin embargo, las razones del arresto no fueron difundidas hasta ahora.

Un vocero del Departamento de Policía de Los Ángeles informó a Entertainment Weekly que el rapero fue detenido supuestamente por un delito menor de agresión, aunque no dio más detalles al respecto.

Momentos antes de su arresto, Michael Render (el nombre real del cantante) ganó la tres categorías en las que estaba nominado en los Grammys: Mejor Canción de Rap y Mejor Interpretación de Rap por "Scientists & Engineers", y Mejor Álbum de Rap por Michael.

La noticia oficial de que Killer Mike había sido detenido, además de lo que se vio en los videos virales de los testigos, se dio hasta el domingo por la noche, cuando la policía publicó en sus redes sociales que un hombre había sido arrestado por un "presunto altercado físico" en la sede de la gala musical.

De acuerdo con Entertainment Weekly, la multa promedio por este tipo de altercados menores, según la ley de California, puede ascender hasta los 2 mil dólares o seis meses de cárcel. Se desconoce qué sanción se le imputó al cantautor.

Chris Gardner, periodista que difundió primero la noticia y los videos del arresto, señaló posteriormente en otra publicación, este domingo: "Acabo de hablar con un funcionario que me dice que es un delito menor y que no tiene nada que ver con lo que pasó hoy aquí dentro de la arena". Esta versión no coincide al cien por ciento con la de la policía de Los Ángeles.

Hasta el momento, Killer Mike, miembro del grupo de rap Run The Jewels, no se ha proclamado en sus redes sociales de forma oficial sobre el altercado.