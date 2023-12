Recupera raíces musicales

Tuvo tiempo para explorar su creatividad y crear varios demos que con el tiempo se convertirían en un disco nuevo, "He Vuelto a Casa", ya en plataformas.

"La historia del álbum comienza bajo el concepto de que por muchos años tuve una vida muy nómada y buscaba un lugar donde echar raíces, descansar y dedicarme a las cosas que verdaderamente me apasionan", aseguró en entrevista.

Pasaron 20 años para que volviera a entrar a un estudio y trabajar en material nuevo, sin embargo, esta vez llegaba con más experiencia y sin ganas de complacer a nadie mas que a sí mismo.

"Encontré que la música, para mí, siempre fue lo más importante y nunca desapareció por más que dejé de ejercerla. Tenía que ser muy honesto conmigo y con el público que lo estaba esperando y no darles algo que suene a lo que está de moda.

Quería hacer música de corazón y que siempre me gustó, y eso fue lo que hice. Me encantaría tener los números más grandes del planeta, pero no trabajo en base a eso". confesó.

A los 53 años, el peruano tiene claro que la etapa de hacer papeles que no le gustan, y de los cuales se arrepiente, ya está superada y ha sido algo que no le gustaría vivir como músico.

"Es algo natural cuando comienzas tu carrera, pero con el tiempo me acomodé. Creo que desde hace nueve años decidí que sólo haría cosas que me apasionen. Mis decisiones ya no se basan en lo comercial ni en lo económico. Quiero cosas que me llenen y me conviertan en un mejor artista".