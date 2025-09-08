Vuelve a los escenarios

Radiohead anunció este martes su regreso a los escenarios con una serie de 20 conciertos en Europa, marcando sus primeras presentaciones en vivo desde 2018.

La banda británica abrirá la serie con cuatro noches consecutivas en Madrid, seguidas de presentaciones en Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.

"El año pasado, nos juntamos para ensayar, solo por diversión. Después de una pausa de siete años, fue genial volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco.

"También nos dieron ganas de tocar algunos conciertos juntos, así que esperamos que puedas asistir a alguna de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estas, pero quién sabe adónde nos llevará todo esto", escribió el baterista Philip Selway.