Afirma que Weinstein quiso destruir su carrera

"Dije, ´No me gusta, creo que la película es realmente misógina y no quiero ser parte de ella´. El director de casting respondió: ´No le dices que no a Harvey´. Bueno, no es para él. Simplemente no quiero hacer esta película... y acababa de trabajar con Stuart Townsend en Under the Skin. Simplemente no era interesante para mí. Fui súper educada", comentó.