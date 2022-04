Quiere desterrar a Andrés de la realeza

El Príncipe Andrés "debería ser desterrado"... Al menos en lo que respecta a su sobrino, el Príncipe Guillermo, de acuerdo con una fuente en un nuevo libro de un experto real.

En el texto "William at 40: The Making of a Modern Monarch", el autor Robert Jobson escribe que si bien fue una decisión difícil para la Reina y el Príncipe Carlos despojar a Andrés de sus títulos, Guillermo fue "capaz de sacar las emociones fuera de la situación".

Y es que se dice que Guillermo, que cumplirá 40 años a finales de este año, asumió un papel clave en la decisión de cómo la Familia Real lidiaría con las consecuencias de la batalla legal civil de su tío.

LA DENUNCIA

Virginia Guiffre presentó una denuncia contra Andrew por daños y perjuicios, diciendo que Jeffrey Epstein la manipuló para tener relaciones sexuales con Andrés cuando ella tenía apenas 17 años.

El hijo de la Reina negó las acusaciones en su contra y luego llegó a un acuerdo extrajudicial con su acusadora. Cuando parecía que el caso podría ir a juicio, Andrés fue despojado de sus patrocinios reales y títulos militares honorarios.

El libro, que se publicó por entregas en el Mail On Sunday, agrega que cuando parecía que el caso del Príncipe iba a ir a juicio, Guillermo fue "directo" con la Reina a "decirle con calma y claridad que el papel de su tío en la familia real había terminado, y que podría volverse insostenible".

DIFÍCIL DECISIÓN

"La decisión sobre el Duque de York fue muy difícil para la Reina y el Príncipe de Gales. Obviamente, estaban más cerca de Andrés que su sobrino. Podía evaluar cuán dañino era su tío para el futuro a largo plazo de la Monarquía", señala una fuente en el libro..

"No habrá un papel público o un regreso para York, si el Duque de Cambridge tiene alguna opinión sobre el asunto, y les aseguro que la tiene. Debería ser desterrado, en lo que respecta al Príncipe Guillermo", añadió otro informante cercano a al Familia Real.