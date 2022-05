Quiere con ´La Vero´

Lucía Méndez fue agasajada por cumplir 50 años de trayectoria artística, por lo que no pudo faltar la pregunta sobre la relación que lleva con Verónica Castro y fue cuestionada por la posibilidad de hacer un proyecto con su colega al estilo "Perrísimas Tour".

"Pues pregúntenselo a ella porque yo no tengo problema, sería maravilloso, pero más bien pregúntaselo a ella. No sé, definitivamente no sé, pero yo no tengo ningún problema de hacerlo con ella", explicó. No obstante, Lucía dejó claro que en esta ocasión ya no está dispuesta a llamarla, pues las veces que lo hizo no tuvo los mejores resultados. "Las veces que la he buscado no ha pasado nada, entonces yo creo que se lo debes preguntar directamente a ella".

La intérprete ofreció una conferencia para hablar sobre el reconocimiento que recibirá el 19 de mayo en el Museo del Grammy en Los Ángeles, California, por sus 50 años de trayectoria.