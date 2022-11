A mí me aplican la Ley de Herodes a cada rato", resalta. "Pues resulta que en este gobierno dizque progresista, dizque de izquierda, cinco veces me rechazaron esta película, punto final. Pónganle la etiqueta que quieran: censura preventiva. No quiero jugar a eso. Yo sí me he enfrentado de veras a la censura, sobre todo con la con la Ley de Herodes", ´ Luis Estrada, Cineasta,

La polarización exacerbada que llegó con el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 inspiró a Luis Estrada para escribir ¡Qué Viva México!, que es hasta ahora su película más ambiciosa, según palabras del propio director en entrevista con El Café de la Mañana.

Un día después de que Netflix puso en pausa su estreno en las salas de cine, el director célebre por La Ley de Herodes y La Dictadura Perfecta, quien a manera de "disclaimer" (de descargo) asegura que votó por el actual Mandatario y lo volvería a hacer, ve con preocupación la intolerancia que permea en la sociedad.

INTENTOS DE CENSURA

Acostumbrado al efecto de sus películas en la sociedad, los medios y el ambiente político, las cuales han sido objeto de intentos de censura, como ocurrió con La Ley de Herodes en 1999, o del retiro de apoyo financiero, como La Dictadura Perfecta por parte de Televisa, Estrada afirma que pese a todo, el filme será un éxito.

"A nadie le va a gustar, pero nadie va a permanecer indiferente a lo que la película cuenta. Y tú vas a decir la película es una mierda y es larguísima, pero, no mames, lo que dicen de López Obrador no se había atrevido nadie a decirlo", dijo el director.

Adelantó que uno de los personajes es el propio Presidente.

EL DESACUERDO

El desacuerdo con Netflix no es la única dificultad que atravesó el también fundador de la casa productora Bandido Films, pues en un País donde no es posible hacer cine sin el apoyo del Estado, Estrada enfrentó el rechazo de las instancias públicas.