Revela que tuvo un aborto

Kerry Washington decidió no tener a su hijo.

Ciudad de México

"Es muy importante para mí que el aborto no sea una mala palabra y que mi aborto no sea una cosa más en la lista de cosas de las que me avergüenzo", dijo.

PREFIRIÓ SU CARRERA

De acuerdo con Page Six, la estrella de "Django Sin Cadenas" quedó embarazada después de terminar el rodaje de la película "She Hates Me" en 2004 y decidió abortar porque creyó que esto le podía arruinar su carrera debido a que en ese tiempo habían muchos estigmas.

Washington compartió que para no ser descubierta, en el hospital dio un nombre falso y pagó a un médico privado para evitar que los medios investigaran.

PREFIERE LA VERDAD

"Esta historia tuvo mucho que ver con mi comprensión de mí misma y del mundo a medida que se desarrollaba mi carrera. Estamos en un momento en el que es realmente importante decir la verdad sobre nuestras elecciones reproductivas, porque algunas de esas elecciones nos están siendo despojadas", agregó.





Actualmente, la actriz está casada con Nnamdi Asomugha y tiene dos hijos, Isabelle Amarachi Asomugha y Caleb Kelechi Asomugha.