Amores que sacan de la piel

Los tatuajes expresan muchas cosas, para algunos es un estilo de vida, para otros marcan un momento de alegría o amor, para otros son el cierre de un ciclo. Los tatuajes son diversos: nombres, palabras en otros idiomas, personas, figuras o simplemente tribales. Los famosos no son ajenos a esta moda y varios han decidido marcar su piel.

EDUIN CAZ

Eduin Caz fue uno de los que se arrepintió y eliminó el tatuaje dedicado a su exmujer. El líder de Grupo Firme se borró un tatuaje que tenía en el cuello dedicado a su ex Daisy Anahy. Se había escrito con tinta roja "Anahy" y lo tapó con un rayo en color negro.

LUPILLO RIVERA

En la misma lista de arrepentidos está Lupillo Rivera. El cantante también fue pareja de Belinda, pero fue más osado en su demostración de amor y se tatuó el rostro de la cantante en uno de sus brazos. Cuando terminó su relación recurrió a un tatuador para transformar la figura y darle un nuevo significado: sumó líneas oscuras, mariposas y vinculó la imagen con la cara de su hermana Jenni Rivera.

CHRISTIAN NODAL

Otro que siguió los pasos de Eduin Caz es el cantante Christian Nodal. El artista tenía un tatuaje dedicado a Belinda. Tenía escrito en la frente la palabra "Utopía", el nombre del segundo álbum de estudio de la actriz. No se borró el tatuaje, sino que decidió cubrirlo con una flor.

PETE DAVIDSON

El comediante Pete Davidson también se borró el tatuaje dedicado a Kim Kardashian. Tenía escrito en la piel la frase "my girl is a lawyer" (mi chica es abogada) cuando la influencer se recibió en la escuela de leyes. En 2023, los fanáticos advirtieron que ya no tenía el tatuaje dedicado a la modelo.

ZAYN MALIK

El mismo proceder tuvo Zayn Malik. El cantante se había tatuado los ojos de Gigi Hadid y cuando terminó la relación en 2021 los fanáticos advirtieron que ya no estaba el tatuaje.

ARIANA GRANDE

La cantante y actriz Ariana Grande también fue pareja de Pete Davidsony mientras estuvieron en la relación se hicieron 9 tatuajes juntos. Ella borró uno de los tatuajes y se escribió Myron, el nombre del perro del rapero Mac Miller.