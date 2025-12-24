Victoria Ruffo: se sabrá de mi boda con Eugenio "hasta que me muera"

A más de dos décadas de uno de los episodios más comentados de su vida personal, la actriz Victoria Ruffo volvió a referirse a la incógnita que por años ha despertado la curiosidad del público: si realmente se casó con Eugenio Derbez o si sabía que todo se trató de una broma.

La madre de José Eduardo Derbez declaró recientemente que ese momento podría quedar guardado para siempre, e incluso dejó abierta la posibilidad de que la verdad se conozca únicamente cuando ella ya no viva.

¿Qué declaró Victoria Ruffo sobre su relación con Derbez?

En un encuentro con el programa De Primera Mano, la actriz expresó: "Me vieron la cara de what... pero eso no lo sabrán nunca si es verdad o mentira. Hasta que me muera".

Con una voz con tono misterioso, Ruffo fue aún más contundente al afirmar: "Nunca lo revelaré. No, es mi secreto y me lo voy a llevar a la tumba".

Asimismo, reveló que su hermana Gabriela se encuentra escribiendo un libro sobre su vida, en el que podrían incluirse detalles de su polémica relación con Derbez. No obstante, aclaró que dicho material solo vería la luz después de su fallecimiento. "Lo está escribiendo mi hermana Gabriela, pero que salga cuando me muera, porque no sé qué pueda pasarme", dijo sonriente.

Detalles sobre el libro que escribirá la hermana de Victoria Ruffo

¿Por qué la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo es polémica? A lo largo de los años, y pese a que circularon fotografías en las que se ve a Eugenio de traje y a Victoria con vestido blanco, el actor ha declarado públicamente que nunca existió una boda legal. Según su versión, todo se trató de una fiesta temática organizada como sorpresa, en la que se entregó un anillo sin que hubiera un compromiso formal, asegurando además que Ruffo sabía que no era real.

Sin embargo, la actriz ha mencionado en distintas ocasiones que aquella ceremonia fue falsa y que ella fue engañada, lo que alimentó la polémica durante años.

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue tensa durante mucho tiempo, aunque se suavizó tras el nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Actualmente, ambos mantienen un trato más cordial y formal.

La polémica boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Fiel a su sentido del humor, Victoria Ruffo también bromeó al asegurar que, a partir de ahora, Eugenio Derbez será "el innombrable".

"Yo tampoco voy a dar declaraciones, no voy a nombrarlo nunca más. Ahora va a ser el innombrable", dijo entre risas.