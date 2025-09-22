Propuesta para Super Bowl

Luego de que se especulara que Taylor Swift podría ser la gran estrella que actúe en el próximo medio tiempo del Super Bowl, ahora parece que Adele es la apuesta número uno para protagonizar este espectáculo.

De acuerdo con Sports Business Journal, la británica ya había rechazad la oportunidad de actuar en el el evento del Super Bowl de 2016.

Según el informe, Miley Cyrus también ha sido vinculada al espectáculo de medio tiempo de 2026.

Supuestamente, Taylor Swift ya insinuó varias veces que actuará en el espectáculo de medio tiempo. Incluso el comisionado Roger Goodell avivó la especulación a principios de este mes. "Tal vez", fue lo único que dijo respecto a la propuesta de Swift.



