Vuelve a los concursos

Tras el éxito de 100 Mexicanos Dijeron, Adrián Uribe retoma la conducción de programas de concurso con Piensa Rápido, formato en el que regresará caracterizado como su entrañable personaje, "El Vítor".

A partir de hoy lunes, a las 15:30 horas por Las Estrellas, el programa enfrentará a dos familias en divertidas dinámicas de palabras, con la posibilidad de ganar hasta seis mil dólares, poniendo a prueba su ingenio y rapidez mental.

"Es un programa que tiene su propia alma, su propia esencia. No se parece en nada a 100 Mexicanos Dijeron, pero estoy consciente de que habrá comparaciones porque fue un programa muy exitoso que hice durante 10 años.

MUCHA RISA

"Creo que a la gente le va a gustar mucho el concepto; está comprobado que la risa es terapéutica y no hay nada más bonito que un programa te dé esa catarsis, que te permita olvidar tus problemas", declaró Uribe en conferencia de prensa.

La productora Rosa María Noguerón confirmó que ya se tienen 72 capítulos grabados, con la participación de concursantes de distintas nacionalidades, en un esfuerzo de TelevisaUnivision por ofrecer un contenido atractivo y comprensible para toda Latinoamérica.

"Es un reto que Televisa asumió hace varios años: producir programas que se entiendan en toda Latinoamérica de manera natural. Creemos que este es un concepto muy inteligente, bien pensado, bien armado, que ofrece un recorrido de emociones. Además de divertido, creemos que tiene una larga vida", señaló la productora.

Creo que a la gente le va a gustar mucho el concepto; está comprobado que la risa es terapéutica y no hay nada más bonito que un programa te dé esa catarsis, que te permita olvidar tus problemas. - Adrián Uribe, Actor, conductor y comediante

MUY APLICADO

A sus 53 años, Uribe reconoció que ha puesto especial cuidado en cómo interpreta al personaje, consciente de los cambios sociales y culturales en torno a la comedia.

"La comedia, las generaciones y la sensibilidad han cambiado. Sigo siendo el personaje, pero debo modularme y evitar decir cosas que quizá hace siete u ocho años no eran mal vistas. Tengo que ser muy cuidadoso para no herir susceptibilidades, sin perder la esencia del Vítor", explicó.