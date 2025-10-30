Trasladan a Sean "Diddy" Combs a una prisión federal

Luego de permanecer durante más de un año en el centro de detención de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el rapero Sean Diddy Combs fue trasladado a una prisión federal donde deberá cumplir su sentencia de más de 50 meses.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con información publicada por TMZ, el rapero fue reubicado en la cárcel Fort Dix, en Nueva Jersey, considerada de baja seguridad; su traslado se realizó la madrugada de este jueves, bajo estrictas medidas. La elección del centro penitenciario no fue casualidad. Según publicó el medio estadounidense, el equipo legal de Combs pidió específicamente este lugar por sus programas de rehabilitación (diseñados para reducir condenas) y de visitas familiares.

Fue el pasado 3 de octubre cuando el también productor recibió una sentencia de cuatro años de prisión por el delito de transporte con fines de prostitución; además, deberá pagar una multa de 500 mil dólares y cinco años de libertad supervisada. El hecho de que el recinto tenga menor seguridad mantiene en alerta a los abogados, ya que recientemente revelaron que mientras permanecía interno en Brooklyn fue atacado con un cuchillo, lo que llevó a reforzar su custodia.

¿Cuál es el contexto general?