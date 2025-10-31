Despojado de todo

El rey Carlos III despojó el jueves a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos restantes y lo desalojó de su residencia real tras semanas de presión para actuar por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El Palacio de Buckingham informó que el rey "inició un proceso formal para eliminar el tratamiento protocolario, los títulos y honores del príncipe Andrés".

LEJOS DE FAMILIA REAL

Tras la decisión del rey, Andrés será conocido como Andrés Mountbatten Windsor y no como príncipe, y se mudará de su residencia en Royal Lodge a "una vivienda privada".

Casi no existen precedentes de que un príncipe o princesa británico sea despojado de ese título. La última vez que ocurrió fue en 1919, cuando al príncipe Ernesto Augusto, quien era miembro de la familia real de Reino Unido y también un príncipe de Hannover, le retiraron su título británico por aliarse con Alemania durante la Primera Guerra Mundial.

LAS CONSECUENCIAS

Pero el rey fue aún más allá para castigarlo por graves errores de juicio al eliminar el título de príncipe que ha tenido desde su nacimiento como hijo de una monarca, la difunta reina Isabel II.

El hermano de Giuffre declaró la victoria para su hermana, quien se suicidó en abril a la edad de 41 años.

"Hoy, una chica estadounidense común de una familia estadounidense común, derribó a un príncipe británico con su verdad y extraordinario coraje", dijo su hermano Skye Roberts en un comunicado.

Andrés enfrentó una nueva ronda de oprobio público después de que surgieran correos electrónicos a principios de este mes que mostraban que había mantenido contacto con Epstein más tiempo del que había admitido previamente.

Esa noticia fue seguida por la publicación de "Nobody´s Girl", el libro de memorias póstumo de Giuffre, quien alegó que tuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años. El libro detallaba tres encuentros sexuales supuestamente con Andrés, quien, según ella, actuaba como si creyera que "tener relaciones sexuales conmigo era su derecho de nacimiento".