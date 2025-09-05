Sorprende con elegante y radiante look rubio

La Princesa Kate Middleton sorprendió con un nuevo look rubio durante su primera aparición oficial tras las vacaciones de verano, al asistir junto al Príncipe Guillermo a una actividad escolar en el Museo de Historia Natural de Londres.

La Princesa de Gales, de 43 años, dejó que su cabello rubio caramelo fluyera libremente mientras lucía un blazer de tweed, una camisa blanca elegante y pantalones de traje oscuros.

Completó el atuendo con mocasines de gamuza marrón y un collar con las iniciales de sus tres hijos: Jorge, Carlota y Luis.