Viene a México

La cantante Doja Cat anunció este lunes su gira mundial "Tour Ma Vie", con la cual recorrerá Norteamérica, Sudamérica, Reino Unido, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda.

La gira, que se extenderá desde finales de 2025 hasta gran parte de 2026, promocionará su nuevo álbum, Vie. La etapa norteamericana consta de 31 conciertos en diversos estadios de Chicago, Seattle, Los Ángeles, Miami, Nueva York y Boston.

La preventa de entradas para la gira norteamericana de Doja Cat está programada para este próximo martes 7 de octubre por la mañana, mientras que la venta general comenzará el viernes 10 de octubre, a través de Ticketmaster.

La etapa mundial del "Tour Ma Vie" arrancará oficialmente en noviembre de este año con conciertos en Nueva Zelanda, Australia y Asia. Posteriormente, realizará una gira por Sudamérica y México en febrero de 2026,

Para su show en el país, la rapera visitará el Palacio de los Deportes el próximo 18 de febrero.