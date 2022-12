Presume outfit

Yanet García cada día toma mayor relevancia entre sus seguidoras femeninas en redes sociales por mostrar las mejores tendencias en sus looks.

Ciudad de México

En esta ocasión, muestra cómo se puede elevar un outfit invernal con básicos atemporales como un minivestido negro y comprueba que las gabardinas son una de las mejores inversiones que puedes tener en tu guardarropa esta temporada.

Yanet García cautiva dando una propuesta con botas "over the knee" que, gracias a su prominente largo, pueden salvarte del frío con looks cortos que lleven minivestidos, en las fotos que compartió camina por el Museo Metropolitano de Nueva York, llevando un outfit que derrocha sofisticación y sensualidad.