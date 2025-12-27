Presume casa propia

Cazzu cierra el 2025 con un sueño hecho realidad, ya tiene casa propia, la cantante argentina, expareja del mexicano Christian Nodal, con quien tiene una hija llamada Inti, compartió en redes la noticia en medio del pleito legal que enfrenta con Nodal.

Mientras tanto, Cazzu compartió una serie de fotografías de momentos vividos en este 2025, entre ellas una foto en la que aparece sonriente con unas llaves en mano.

"Mi casa", se lee en un mensaje de una conversación; en redes, la intérprete de "La cueva" ha recibido múltiples felicitaciones de sus fans por haber cumplido uno de sus sueños.

EL PLEITO

Christian Nodal interpuso una demanda en contra de Cazzu, su expareja y mamá de su hija Inti, en la petición inicial que recibió un Juez en Guadalajara, Nodal busca obtener un régimen en cuanto a la custodia, es decir, sobre convivencias para tener cercanía y un lazo afectivo con su hija.

Además, se recibió una petición para que se fijara una pensión provisional alimenticia; hasta el momento, la trapera argentina no ha ni confirmado ni negado dicha información.



