Gomita se quiebra al recordar la presión que pasó en "LCDLF"

Gomita dio sus primeras declaraciones, luego de convertirse en la sexta expulsada de "La casa de los famosos" y, si bien, reconoció que quería seguir dentro de la competencia, también dijo que experimentaba alivio de alejarse de cosas negativas que había dentro de su equipo, el team "Tierra", pues destacó que nunca estuvo de acuerdo con los comentarios despectivos que hacían del cuerpo de sus compañeras.

Mientras que Gala, Karime y Adrián Marcelo volvieron a la casa, Gomita tuvo que despedirse de sus compañeros con un contundente mensaje, en el que les recordó que, cuando acabe el programa, todos se reunirán para emprender el viaje a Las Vegas que apalabraron en más de una ocasión.

Sin embargo, ya en compañía de Cecilia Galliano y Mauricio Garza, la joven de 30 años se sinceró y expresó que había algunos comportamientos de su equipo con los que nunca comulgó.

Y si bien, Gomita nunca dijo nada, aseguró que fue porque tenía miedo de generar el rechazo de su team, motivo por el que sólo en una ocasión manifestó su postura respecto a ese tema.

"Había cosas en las que, de plano, no estaba a favor, no lo podía externar con nadie porque entonces podían ir a decirle: ´-Oye, dijo esto, esto y esto´, y ya no quería ese pedo, te lo juro", indicó.

"Se los comparto... a veces uno por miedo ¿no?, aguantas más y aguantas vara, pero sí había cositas que yo decía ésto no va, esto tampoco, esto no se debe de decir´", señaló.

La conductora se refería a los comentarios que, tanto Adrián Marcelo y Agustín Fernández, llegaron a hacer del cuerpo de las mujeres que estaban dentro de la competencia.

"Le llegue a decir en una ocasión a Adrián Marcelo que no se hablaba de los cuerpos ajenos", recordó.

Fue entonces que rememoró cuando Agustín habló del cuerpo de Briggitte, señalando que se había percatado que tenía estrías, crítica que llenó de inseguridad a Gomita, por lo que evitó mostrar su cuerpo a lo largo de la competencia.

"No me gustó la expresión de Agustín de que Briggitte tenía estrías, entonces yo a veces decía: ´-Híjole, no me voy a encuerar para que no me vean´".

Galliano respondió así que todas las mujeres tenían estrías y celulitis y no era un aspecto válido para criticar, así como también dio una recomendación a Gomita, pues pese a los roces que vivieron en el pasado, la conductora mostró su elocuencia y empatía a la joven.

"Sé que no soy nadie para dar un consejo, pero nos conocemos desde chiquitas, desde muy chiquitas, nunca te quedes callada con nada, nunca... y menos con la historia que tienes, sea el juego en el que estés, estés con quién estés, tu verdad siempre tiene que ir por delante y, si tú sabes que has pasado por cosas muy fuertes como mujer, aunque te tengas que salir de ahí, no importa, siempre vas a ganar más".