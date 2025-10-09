La salud de Gene Simmons, bajista de la legendaria banda Kiss, se convirtió en tema de preocupación luego de que se revelara que fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico.

De acuerdo con información dada a conocer por la cadena NCB4, los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, cuando Simmons perdió el conocimiento mientras conducía por la Autopista de la Costa del Pacífico, en California, lo que lo llevó a estrellarse contra un coche que estaba estacionado.

La revista estadounidense, "People" informó que oficiales del Departamento de bomberos de Los Ángeles trasladaron al músico, de 76 años, a un hospital en Malibú para que fuera valorado y recibiera tratamiento.

Según los reportes oficiales, citó la publicación, la camioneta de Simmons se desvió por varios carriles antes de impactarse; sin embargo, el incidente no fue de gravedad.

Ante las especulaciones, la esposa del rockero, Shannon Tweed, aseguró a la cadena que este se encuentra estable y recuperándose en casa.

Por su parte, el representante de Simmons confirmó a la revista "People" que el músico está en perfectas condiciones de salud: "Gene está bien y ya volvió al trabajo", dijo.

El accidente ocurrió a semanas de que los intérpretes de "I was made for lovin´ You" se reencontraran en los escenarios tras su retiro de las giras, en 2023. Kiss se reunirán en Las Vegas en noviembre próximo para celebrar su aniversario número 50.