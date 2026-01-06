No opaca su brillo

La noche de los Critics Choice Awards 2026, con la que arrancó la temporada de premios, comenzó envuelta en ruido, y no precisamente cinematográfico.

Afuera del Barker Hangar, el mundo discutía la captura de Nicolás Maduro y las declaraciones de Donald Trump desde Mar-a-Lago sobre "gobernar" Venezuela, mientras otros conflictos, de Gaza a África, seguían activos... sin que nada de ello tuviera eco en la gala.

La 31 edición de los Critics Choice Awards, celebrada anoche en Santa Mónica, optó por premiar cine y romper con la tradición de pronunciar discursos políticos que había marcado las galas recientes, dejando casi fuera de escena a Trump.

Jessie Buckley Mejor Actriz por Hamnet.

Jacob Elordi Mejor Actor de reparto por "Frankenstein".

DIVIDEN PREMIOS

"One Battle After Another", el regreso de Paul Thomas Anderson, se llevó Mejor Película, Dirección y Guion adaptado.

Filmada en VistaVision de 35 mm y con Leonardo DiCaprio al frente, la cinta, una relectura contemporánea del universo de Vineland, le ganó a cintas como Wicked For God, Sinners o Hamnet.

"Frankenstein" de Guillermo del Toro dominó los rubros artísticos: Diseño de producción, Vestuario y Maquillaje/peinado, además del de Actor de reparto para Jacob Elordi. Emocionado, el australiano no dudó en darle las gracias nuevamente al cineasta tapatio, quien no estuvo presente en la gala.

"Gracias, Guillermo del Toro. Te quiero. Todos te queremos. Cumpliste mis sueños cuando tenía 11 años", dijo Elordi en su discurso.

La presencia mexicana se dio con la aparición del actor Diego Luna, quien optó por presentar en español la categoría a Mejor actriz en una serie de comedia.

El "Charolastra" recordó que "la comedia es nuestra herramienta más eficaz para la crítica y la reflexión". Luego, anunció a la ganadora en su idioma, Jean Smart por Hacks, un gesto que fue celebrado en redes sociales.

Por otro lado, "F1", la película protagonizada por Brad Pitt y Javier Bardem, ganó edición y sonido. Y KPop Demon Hunters se coronó como Película animada y Canción original ("Golden"), con un discurso que habló de identidad, cultura y esperanza. El filme animado sigue siendo la cinta más vista en Netflix desde su estreno.

"F1", ganó edición y sonido.

Diego Luna entregó el premio a Mejor Actriz de comedia a Jean Smart por "Hacks".

DOMINA EL DRAMA

En televisión, The Pitt dominó drama con tres estatuillas: Mejor serie dramática, Actor y Actriz de reparto en su categoría. The Studio hizo lo propio en la comedia: Mejor serie de comedia, Actor y Actor de reparto en su ramo.

En el terreno de las miniseries, "Adolescence" se consolidó como uno de los fenómenos narrativos del año. La historia se llevó cuatro galardones, incluido Miniserie.

Stephen Graham ganó como Mejor Actor en una miniserie, mientras que Owen Cooper y Erin Doherty dominaron los apartados de Reparto masculino y femenino.

LAS TRIUNFADORAS

La lista de cintas que empiezan a marcar tendencia rumbo a la ceremonia del Oscar 2026.

Frankenstein. Obtuvo cuatro premios. El de Mejor actor de reparto, Diseño de producción, vestuario, además de Maquillaje y peinado.

"Sinners". También se llevó cuatro preseas. Mejor guion original, Música original, Casting e Intérprete joven.

"One Battle After Another". Triunfó en tres categorías: Mejor película, Dirección y también en Guion adaptado.

"F1". En dos categorías se coronó este filme. Las de Mejor edición y también Sonido.

LA ELECCIÓN

Los Critics Choice Awards 2026 fueron elegidos por más de 600 periodistas y críticos que integran su asociación.