Premiarán su filantropía

Además de Parton, también serán galardonados la empresaria de Dallas Lyda Hill; el industrial keniano Manu Chandaria; y Lynn y Stacy Schusterman, de la familia de inversionistas de Oklahoma.

Los galardonados de 2022 recibirán sus medallas en un evento privado en Nueva York el 13 de octubre. Una de las prioridades de la ceremonia es propiciar encuentros personales para fomentar el intercambio de ideas y estimular la posible colaboración, algo que ya han hecho los galardonados de este año, dijo Eric Isaacs, presidente de la Institución Carnegie para la Ciencia y miembro del comité de selección de la medalla.

La donación de Parton al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt ayudó en el desarrollo de la vacuna Moderna contra el coronavirus.

En un comunicado, la compositora de éxitos como "I Will Always Love You" y "9 to 5" dijo que se sentía honrada de recibir la Medalla Carnegie.

"Siempre he creído que si estás en condiciones de ayudar, debes hacerlo, y espero de verdad poder ser una inspiración para que otros levanten a los que les rodean", dijo la estadounidense, que realiza la mayoría de sus donaciones a través de su Fundación Dollywood.