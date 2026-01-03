Posible sobredosis causa muerte de su hija

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, podría haber sufrido una sobredosis, según se revela en una llamada de emergencia que recibió la policía previo a acudir al hotel en el que se encontraba y donde fue declararla muerta.

Victoria, de 34 años fue encontrada muerta el pasado 1 de enero dentro del elegante Fairmont San Francisco, era la madrugada del jueves a las 2:52 a. m. Al llegar, los paramédicos la evaluaron y la declararon muerta.

TMZ reveló que la llamada llegó a la policía como una presunta sobredosis de drogas; en el audio de despacho de Broadcastify, obtenido por, la llamada para el incidente llegó como un "código 3 para sobredosis, cambio de color".

EL INFORME

TMZ señala que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación.

Un médico forense también llegó al lugar y realizó una investigación preliminar, hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte; Victoria era hija de Tommy Lee Jones y de la exesposa del actor llamada Kimberlea Cloughley.

Victoria siguió brevemente los pasos de su padre en el mundo artístico, debutó como actriz en "Hombres de Negro II" (2002) (Men In Black II), cuando aún era adolescente.

Posteriormente, apareció en "One Tree Hill" (2003) y en "Los Tres Entierros de Melquíades Estrada" (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa.

Tommy Lee Jones se casó tres veces: primero con Kate Lardner (1971-1978), sin hijos; luego con Kimberlea Cloughley (1981-1996), madre de sus dos hijos; y actualmente con Dawn Laurel-Jones desde 2001, sin hijos en común.