Posa como nunca

Dulce María se siente feliz y plena, así que celebró su cumpleaños número 37 con una mini sesión de fotos en las que como nunca posa en camisón.

La cantante y actriz se dijo bendecida por todo lo que tiene y cómo la ha pasado este 2022, con salud, enamorada y junto a su pequeña hija María Paula, además, de que vuelve a las telenovelas con un protagónico.

REFLEXIONA SOBRE SU VIDA

En su cuenta de Instagram, la exintegrante de RBD reflexionó sobre su vida y las cosas por las que se siente agradecida.

"Sólo puedo agradecer y agradecer. Gracias Dios por un año más de vida , cada día es un regalo, por mi salud, mi familia, por permitirme vivir haciendo lo que me apasiona, porque tus tiempos son perfectos, y siempre tienes algo mejor para nosotros. Me siento afortunada. Estamos hechos de momentos, de instantes, de amor, de lágrimas, de sueños de experiencias y aprendizajes, somos todo lo que incluso no recordamos y doy gracias a todo lo que me ha hecho la mujer que soy hoy. Un privilegio cumplir un año más, la vida es un gran regalo. No nos lo perdamos, gracias por todos sus mensajes de amor, de cariño, por tenerme de alguna forma en su corazón y por recordarme. Los quiero y les deseo todas las bendiciones de regreso", se lee en su mensaje que fue comentado por sus compañeros Angelique Boyer, Maite Perroni y Christopher Uckermann.

AMOROSA FELICITACIÓN

El director de cine y esposo de Dulce María no dejó pasar la especial ocasión y le dedicó una amorosa felicitación a su esposa, a quien define como "el amor de mi vida".

"Hoy es cumpleaños del amor de mi vida, la mujer que cada día me sorprende más, por su fuerza, su capacidad de amar, su valentía ante la vida y las circunstancias, siempre luchando por ser mejor persona para los demás, por ser mejor para ella misma, pero para mi ya es de otra dimensión, es una mujer de otro planeta, es la mujer más hermosa e increíble del universo. La amo con locura, cada día más y más. Felicidades preciosa de mi vida. Te amamos Paula y yo".

NUEVO GALÁN

David Zepeda, su nuevo galán en la telenovela "Pienso en ti" dedicó una cálida felicitación a Dulce María, además de que le chuleó su sonrisa y posteó algunas fotos con ella.

"Lindísima @dulcemaria muchísimas felicidades en tu vuelta al sol. Más bendiciones a tu vida y que feliz soy de compartir contigo en éste proyectazo del jefazo @bardasano. Sigue con tu luz y tu bella sonrisa".

Este melodrama, en el que combinará dos de sus grandes pasiones, actuar y cantar, marca su regreso a la pantalla chica; la más reciente ocasión en la que estuvo en un melodrama de Televisa fue en el 2016 en "Corazón que miente" en donde encarnó a una villana, en el 2020 terminó de grabar un proyecto con un formato diferente, con mucha acción en "Falsa identidad" para Telemundo.

EN MODO SEXY

Dulce María compartió un par de fotos en las que posa sin maquillaje y en camisón frente al espejo, la también actriz deleitó a sus más de 10 millones de seguidores con estas sexys instantáneas.