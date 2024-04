Posa Celine Dion 'topless' en la portada de Vogue Francia

CIUDAD DE MÉXICO .-Luego de que sorprendiera a medio mundo tras su aparición en la pasada gala de los premios Grammy, entregándole un galardón a Taylor Swift, Celine Dion reaparece ahora posando para la revista Vogue Francia.

Además, comparte en una extensa entrevista su estado de salud actual, relacionado con su lucha contra el síndrome de la persona rígida, diagnóstico que difundió en 2022.

Emociona ver a la canadiense como una súper modelo, posando en la portada de la revista con un look topless y una camisa blanca, muy elegante, de Balenciaga, todo mientras se cubre el pecho con una mano.

La sesión de fotos, que ya dio la vuelta por internet, fue ideada por el famoso estilista Law Roach y el fotógrafo de las estrellas, Cass Bird. La imágenes forman parte de la edición de mayo de la publicación.

En otras instantáneas, Celine posa con un enorme abrigo de lana escalonado de la marca Alaïa junto con zapatos de tacón rosas a juego.

También se le ve con un abrigo y un vestido cruzado de Saint Laurent; una blusa Schiaparelli sin pantalones y una gabardina de cuero Jacquemus.

Sobre su diagnóstico del síndrome de la persona rígida (SPS), un trastorno neurológico poco común que afectan las rigidez muscular y provoca espasmos, la cantante dijo que sigue luchando contra este día a día.

"Estoy bien, pero es mucho trabajo. Lo estoy tomando día a día. No he superado el enfermedad, ya que todavía está dentro de mí y siempre lo estará", explicó la multigalardonada intérprete a la revista.

"Espero que encontremos un milagro, una manera de curarlo con investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ello".

Asimismo, compartió que su lucha diaria la enfrenta sometiéndose a terapia deportiva, física y vocal hasta cinco días a la semana. Entre otras cosas, trabaja los dedos de los pies, las rodillas, las manos y las pantorrillas.

"O entreno como una atleta y trabajo muy duro, o me desconecto de la vida y se acabó: me quedo en casa, escucho mis canciones, me paro frente al espejo y canto para mí misma", señaló Dion. "Pero, la verdad, quiero ser lo mejor que puedo ser".