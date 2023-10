Va por más...

Mara Escalante es una artista que no espera a que alguien le proponga trabajo, ella sueña y materializa sus proyectos, como sucedió con la serie María de todos los ángeles.

"No he logrado levantar la película porque es cara ya que es de época, pero se va a lograr, por eso decidí hacer una adaptación a teatro para poder presentar el espectáculo y no quedarme con las ganas de hacer mi Saturnina. Sobre todo tenía ganas de cantar mis propias canciones, entonces me di el gusto e hice mi banda", expresó Mara.