Por las críticas, Yalitza Aparicio acude a terapia

Yalitza Aparicio. Hay muchas cosas que no puedes tratar tú sola..

Ciudad de México

"Es parte de nuestro día a día. Debería ser parte de todos. Hay muchas cosas en la sociedad que no puedes tratar tú solo, sobre todo para las personas que están enfrente de los reflectores y que hay tantas personas comentando sobre nuestra vida. Es importante esta parte para que también puedas asimilarlo y entender cómo reaccionar ante todo lo que está pasando", indicó.

Recordó que cuando comenzó con la actuación y su trabajo como modelo representando a una firma a nivel internacional, recibió muchas críticas y acoso, pero ya lo superó.

"Todas como mujeres hemos vivido en cierto momento una agresión, un acoso, yo creo que en el momento en el que estoy ya he asimilado muchas cosas. Ustedes fueron testigos de lo que viví cuando comencé en este medio, pero he entendido todo esto como parte de mi proceso", comentó.

Por eso, dijo que iba a terapia psicológica, pues es algo que se ha convertido en algo fundamental en su vida y para entender las cosas que le han pasado, como enfrentar sus problemas emocionales.

Añadió que una de las cosas importantes que ha aprendido en el proceso es que no está todo en sus manos, que no todo lo puede controlar, pero si sus acciones y lo que quiere hacer.

Sigo teniendo los pies en la tierra. Aquí caminamos. Simplemente es ir aprendiendo. Las cosas que se logran no son solas. En lo personal no he logrado esto sola, ha sido un gran equipo, con el apoyo de muchas personas y de la familia", consideró.

Después se refirió a su personaje en la nueva temporada de Mujeres Asesinas, que se estrenará el próximo 18 de noviembre y en la que interpreta a "Rocío. La Insomne" y dijo que aprendió a no dejar pasar las cosas por pequeñas que sean, pues con el tiempo se pueden acumular y causar que se tomen decisiones equivocadas.

"Fue un personaje que me costó entender en lo emocional, todo lo que estaba pasando con ella, pero también reflexionar sobre esta situación. Como mujeres contamos con poco apoyo, siempre se cree que somos ese sostén de la familia y no nos debemos doblegar, pero somos seres humanos, necesitamos ser escuchadas y entendidas. Cada cosa que hacemos. También tenemos derecho de equivocarnos", comentó.

Dijo que se sentía muy contenta de estar en este proyecto, porque hay muchas historias que se necesitan contar y de una forma que el público entienda.

"Algo que aprendí de esta serie, o con mi personaje, es que hay cositas que creemos que son muy pequeñas y las dejamos pasar, pero esas pequeñas cositas se van sumando, se van sumando, al punto de que se incrementa y detona todo y desafortunadamente se toman decisiones al momento", indicó.

Reiteró que, aunque a las mujeres se les considera como heroínas, a veces es válido equivocarse y que pueden acudir a solicitar apoyo de la familia o los amigos y ser escuchados. "Todo eso lo entendí con este personaje", dijo.

Señaló que a lo largo de su vida no ha vivido ningún tipo de violencia a nivel personal, pero sí cree que las mujeres en algún momento de la vida han vivido una agresión o acoso.

Señaló que, para ella, el psicólogo es parte fundamental de su vida porque hay muchas cosas que le están pasando y deben ser solucionado porque se debe buscar apoyo.

Respecto a su evolución como actriz, dijo que cada proyecto era diferente y no va a dejar de aprender.

"Creo que cada proyecto es diferente, cada director es diferente en su forma de trabajar. Me he dado la oportunidad de cumplir con lo que desde un inicio tenía en mente, que era estar en diferentes roles, en diferentes personajes y tener una experiencia y esos retos", apuntó.