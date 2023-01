Culpa Ticketmaster a bots por fallas con Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con un reporte de The New York Times, el debate del Senado no aceptó los argumentos de Ticketmaster sobre las fallas y malas experiencias que los fans de la intérprete de "Anti-Hero" denunciaron en redes sociales.

Lo anterior se debe a que el presidente de la empresa Joe Berchtold, acusó que la plataforma de venta de boletos se vio afectada por un ataque de bots, los cuales habrían provocado la caída del sitio debido al gran número de usuarios que buscaba entradas.

Respecto a estos hechos, Berchtold se disculpó con los fans. Sin embargo, añadió que los sistemas automatizados (bots) no pudieron adquirir boletos para reventa a través de la plataforma.

"Si bien los bots no lograron penetrar en nuestros sistemas ni adquirir boletos, el ataque nos obligó a reducir la velocidad e incluso a pausar nuestras ventas. Esto es lo que condujo a una terrible experiencia del consumidor que lamentamos profundamente", argumentó el presidente de Live Nation.

Asimismo, Berchtold comentó que se había previsto el ataque al sistema que constituye la plataforma, pero la gran cantidad de fans y bots provocaron que la plataforma colapsara.

Varios senadores cuestionaron a la empresa por no contar con un sistema que les permita identificar bots entre usuarios reales, por lo que el Senado decidió solicitar una investigación por parte de la Comisión Federal de Comercio para concluir si se trata de prácticas monopólicas por parte de la empresa.