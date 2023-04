Rezan por ella

Hace unos días, en Instagram, Yolanda compartió una reflexión en la que dijo que tras lo ocurrido valoraba la vida, que los milagros existen y que había vuelto a ver la luz

. "Mi cuerpo y alma agradecido por el evento que me pasó de Salud. Gracias @marilemx, sin ti nada. Y obviamente a todos los médicos, enfermeras, camilleros que me atendieron. En este momento de reflexión acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir. Gracias a todos y si acaso me lees Dr Edmundo G. Gracias eternas", escribió.