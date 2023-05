Condenado por daño moral

Ciudad de México

La cantante, integrante de Timbiriche durante los años 80, reveló ayer en sus redes sociales la condena en contra de quien fuera la cabeza detrás del grupo.

RELACIÓN ILÍCITA

"Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica, por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía.

La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación constituye un acto de revictimización y, en consecuencia, lo condenan, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización, misma que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual", explicó Sasha.

LA DEMANDA

Fue el 8 de marzo de 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando Sasha dio a conocer la demanda que interpuso en contra de De Llano.

En una publicación en sus redes titulada "Luis de Ya No", la cantante detalló que ambos mantuvieron una relación cuando ella tenía 14 y él 39.

"Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era, claramente, una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años. Mi familia se enteró y se volvieron locos, y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá", compartió entonces.

El productor había admitido ante la prensa durante años la relación y la justificó al decir que estaban enamorados.

ADMITIÓ ROMANCE

Sasha Sokol, Cantante Confío en que su desempeño será ejemplo para otras autoridades. Muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados".

"Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito; tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo: ´nada que ver´ y ´nada que ver´ y se acabó. Todavía seguimos trabajando 10 años más juntos", contó De Llano en una entrevista con Yordi Rosado.

La intérprete, ahora de 52 años, reconoció al tribunal por actuar de manera responsable y apegada a la perspectiva de género.

EJEMPLO PARA OTROS

"Confío en que su desempeño será ejemplo para otras autoridades. Muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados.

Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deber ser juzgados implacablemente. Sólo entonces México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil. Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea", subrayó.

El castigo:

- Disculpa pública

- No volver a hablar del tema

- Indemnización (monto por definir).