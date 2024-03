Ahora lucha por ´Cabrini´

Monterrey, N.L.

Luego del éxito que significó para él "Sonido de Libertad" (Sound of Freedom), Eduardo Verástegui pudo realizar en tiempo récord su nueva película como productor, titulada "Cabrini" con un presupuesto de 34 millones de dólares.

Esta cinta biográfica sobre la Patrona de los Inmigrantes, Francesca Cabrini, dirigida por Alejandro Monteverde, ya tuvo su estreno en Estados Unidos con críticas mayormente positivas, y en su primer fin de semana recaudó 7.5 millones de dólares en taquilla.

"Ella (Cabrini) se enfrentó al crimen organizado, a políticos corruptos... tenía en contra todo, pero nunca se rindió. Sabía que cuando se trata de salvar vidas no te debes de rendir. Venció todo, era indomable y logró construir hospitales en todo el mundo, orfanatos, escuelas y cambió la vida de muchas personas", señaló Verástegui.

"Todo lo que hizo no era para ella, sino para ayudar a todos los demás, a los pobres, por eso es muy relevante su historia que nos toca en el presente".

Con un guión escrito por Rod Barr y Monteverde, el filme cuenta la historia de la monja italiana que llega a Nueva York en 1889 con la encomienda de crear un orfanato para los niños que vivían en pobreza extrema. Mujer decidida, valiente, se ve obstaculizada por el sexismo y la xenofobia; lucha contra autoridades gubernamentales y eclesiásticas.

El actor y cantante aseguró que el arte como la música, el cine o la literatura tiene el poder de tocar el corazón y el alma, así que pretende inspirar a la juventud con la historia de esta mujer valiente.

"Sobre todo, la juventud tiende a imitar lo que ve en el cine, la televisión, en redes sociales o en la moda, entonces, cuando vas a ver Barbie, una película que costó cientos de millones de dólares y con un marketing tremendo, de pronto yo veía en redes sociales que las jovencitas se vestían como Barbie, y no estoy juzgando, simplemente eso fue lo que sucedió", explicó Verástegui.





"Si yo tuviera una hija en estos momentos, pues me gustaría que fuera más como la Madre Cabrini y menos como Barbie. Y me refiero a ese legado de la belleza interna, porque la Madre Cabrini no tiene caducidad, traspasa, trasciende, lo que hizo por los demás es lo que la hace hermosa".

Será el próximo jueves 21 de marzo cuando la película se estrene en México, protagonizada por la actriz italiana Cristiana Dell´Anna (Gomorrah, Trust), John Lithgow (The Old Man) y David Morse (The Green Mile).

Distribuida por Angel Studios, el filme tiene como tema oficial "Dare To Be", compuesto por Gene Bak y Andrea Boccelli, y marca el debut cinematográfico de Virginia Bocelli.