Miss Universo 2025: Participante de Noruega se vuelve viral

El certamen de belleza Miss Universo continúa acaparando el ojo mediático durante su recta final, pues una de las pruebas de la semifinal se volvió viral en redes sociales por el peculiar traje de salmón de una de las modelos.

¿Qué ocurrió?

En medio de la pasarela de trajes típicos, donde las concursantes desfilaron con elementos representativos de su cultura para hacer gala de la creatividad en cada uno de sus vestuarios, Miss Noruega fue criticada por su vestuario. Durante la prueba que estuvo llena de llamativos diseños y deslumbrantes ornamentos, Miss Noruega sorprendió al aparecer envuelta en un exótico traje de salmón que generó polémica en la red.

¿Quién es Leonora Lysglimt-Rodland?

Con unos botines plateados que simulaban unas aletas, una capucha que simulaba la cabeza del pez y una capa enrollada que imitaba el cuerpo del animal emblemático del país, la modelo Leonora Lysglimt-Rodland se impuso ante el estándar de las concursantes con su traje de salmón. Al interior del traje, Leonora lució un enterizo con transparencia y brillos, los cuales pasaron inadvertidos sobre el llamativo forro anaranjado de su atuendo para darle un toque realista de salmón cocinado.

¿Cuál es el significado del traje?

Representar la cultura de Noruega a través de este pez de agua dulce fue un homenaje a la conexión del hombre con los recursos naturales, pues más allá de ser un platillo que representa a su gastronomía tradicional, el salmón es su identidad nacional.