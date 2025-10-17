Causa polémica

Kim Kardashian se despelucó y causó polémica, esta vez no por enseñar de más... sino por ponerle pelo donde nadie lo esperaba.

La empresaria, de 44 años, presentó una nueva prenda de su marca Skims: una tanga con vello púbico sintético, y el internet no sabe si reírse, persignarse o pedir una para Halloween.

La prenda, bautizada como "Faux Hair Micro String Thong" (Microtanga de pelo sintético) cuesta 32 dólares (unos 600 pesos mexicanos), viene en 12 tonos distintos para que el "arbusto" combine con la melena y, a unas horas de su lanzamiento, se agotó.

En el clip, Kim Kardashian suelta la frase que se volvió meme: "El arbusto definitivo. Con nuestra nueva Panty de pelo sintético, tu alfombra puede ser del color que quieras", promocionó la empresaria.

Como era de esperarse, los internautas no se quedaron callados, mientras algunos celebraron que se "normalice el vello púbico femenino", otros se preocuparon por la salud mental de la socialité: "¿Está todo bien, Kim?", se leía entre los comentarios.