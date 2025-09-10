Polémica por foto de Emiliano Aguilar con arma: críticas y explicaciones

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, volvió a generar comentarios luego de compartir una escandalosa fotografía en Instagram. ¿De qué se trata?

En las imágenes, el rapero aparece vestido de negro, con gorra y camiseta, acompañado de un amigo. Junto a la publicación escribió: "En un mundo de hipócritas, los sinceros somos los malos".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en sus manos portaba un arma larga, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

"Todo iba bien, qué manera de complicarte la vida subiendo eso", "Sé consciente. Las armas tienen el poder de eliminar vidas humanas y no creo que sea para estar posando (...) con ellas", "Buena frase, terrible foto. Literalmente es como contradecirte, bebé", "No creo que sea necesario subir esas fotos, tu arma más poderosa es tu voz", fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios fueron más severos y compartieron su miedo hacia las armas por experiencias personales. Por ejemplo, una mujer relató que un familiar cercano murió durante un tiroteo escolar en Texas.

Ante las críticas, Emiliano no se quedó callado y respondió: "¿Si saben que las armas son legales en Texas, verdad?". Además, explicó que la fotografía fue tomada en un campo de tiro en ese estado, donde se utilizan bajo regulaciones específicas: "Por favor no exageren, uno tiene que estar preparado para cualquier cosa".

Sus aclaraciones, sin embargo, tampoco convencieron a muchos de sus seguidores, quienes insistieron en que este tipo de publicaciones transmiten un mensaje de agresividad. "La apología del crimen no se ve chida", escribió un usuario.