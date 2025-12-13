Marianne Gonzaga elimina sus redes en medio de disputa legal

La influencer Marianne Gonzaga continúa en el centro de la polémica, esta vez por cerrar su cuenta de Instagram y TikTok, ya que algunos internautas han notado que su perfil fue eliminado en ambas plataformas.

¿Qué motivó la eliminación de las redes sociales de Marianne Gonzaga?

El motivo de su repentina desaparición de redes causó todo tipo de especulaciones, ya que actualmente Gonzaga se encuentra en medio de una disputa legal por la custodia de su hija Emma.

Durante las últimas horas, usuarios y diversos creadores de contenido que han seguido de cerca su caso, reportaron que las cuentas de la influencer habían sido eliminadas luego de compartir un video, donde presuntamente estaba huyendo del país con su bebé.

Detalles sobre la disputa legal de Marianne Gonzaga

Lo anterior ocurrió después de acusar a su expareja de uso de armas y sustancias, además de denunciar irregularidades en su proceso judicial, donde el padre de José de Said y abuelo de la menor presuntamente habría movido sus influencias para acelerar el caso.

Una de sus últimas publicaciones fue desde un avión donde compartió que estaba viajando al extranjero y una vez llegando a su destino, publicó un clip con el corrido "Se les peló Baltazar", hecho que fue interpretado por los usuarios como una burla a la controversia que se generó en redes sociales.

Impacto de la controversia en la comunidad de seguidores

En febrero, Marianne enfrentó cargos por agredir más de 14 veces con un objeto punzocortante a la también creadora de contenido y modelo Valentina Gilabert, caso que acaparó la mirada mediática.