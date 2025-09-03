Green Day le lanza indirecta por usar IA

Actualmente, la banda Green Day está de gira por Sudamérica y en redes sociales aprovechó la oportunidad para lanzarle una indirecta a Will Smith por usar IA en sus videos.

La polémica ha dividido a usuarios entre quienes están a favor del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y quienes están en contra de que los artistas internacionales abusen de ella. Por otro lado, hay quienes han criticado severamente al intérprete de "Men In Black" por aparentemente sustituir a su público con IA.