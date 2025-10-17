Cuestiona éxito de Cazzu en México

Pati Chapoy cuestionó varios aspectos del primer concierto de Cazzu en la Ciudad de México, sobre el primer show que ofreció la argentina en el Auditorio Nacional, dijo que "estuvo raro" porque la artista se tardó en saludar al público, y porque "sale encuerada todo el tiempo y se cachondea", asó lo dijo la periodista en "Ventaneando".

Chapoy, quien recientemente entrevistó a Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal y expareja de Cazzu, desaprobó que supuestamente la trapera atraiga al público de jovencitas a través de información falsa en contra de Nodal, la cual levanta el morbo.

Esto, por la respuesta que dio el cantante a las declaraciones de la argentina sobre la manutención de Inti, la hija que tienen en común, ya que Nodal aseguró que Cazzu miente y que él da millones de pesos para la crianza de la menor.

"Mucho del éxito actual de Cazzu obviamente tiene mucho que ver con que ella permanentemente está utilizando esa información falsa, en contra de Christian Nodal, para levantar el morbo con todas las jovencitas, porque sé que fueron más jovencitas que adultos al show, para que vayan y ella tenga un éxito", dijo.

Para Pati Chapoy, Cazzu, con el afán de tener éxito y llenar recintos, ha mentido y ha expuesto información sobre su hija Inti, quien para la comunicadora, es la única perjudicada, así lo aseveró en el programa de TV Azteca.