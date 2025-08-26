Will Smith desata controversia por presunta edición digital en concierto

El rapero Will Smith desató gran controversia en redes sociales, luego de compartir un video donde hacía promoción a su gira "Based on a true Story" y, según algunos usuarios, en los fragmentos donde aparece el público, sospecharon que las imágenes que aparecen fueron generadas con IA.

Una vez más, el uso desmedido de las herramientas tecnológicas desató un acalorado debate en la red, pues muchos usuarios criticaron al equipo del actor de 56 años por modificar digitalmente al público que aparece en sus conciertos.

Las capturas fueron rescatadas y analizadas por los internautas, ahí se muestra a personas dentro de la multitud con algunas caras deformadas por los pixeles, así como zonas donde no concuerdan con el área de los ojos o la nariz, incluso aparecen manos con seis dedos, aumentando aún más la sospecha.

En el clip, se destaca la conexión de Will con el público de sus shows por Europa, luego de ausentarse por varios años de la música. Haciendo énfasis a los fanáticos que sostienen letreros para demostrar su admiración.

"Lo que más me gusta de la gira es verlos de cerca. Gracias por verme también", escribió el cantante al pie del video.

Sin embargo los "errores de la IA" fueron detectados con los rostros que aparecen al fondo, en personas que no son enfocadas en su totalidad.