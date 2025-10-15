Regresa como manager

El regreso de Jeans, a cargo de Paty Sirvent, es inminente, como la cantante lo ha mostrado en sus redes y, si bien, en principio, no quedaba muy claro quiénes, de sus exintegrantes, participarían en esta nueva etapa, la realidad es que se trata de un nuevo concepto, el cual será presidido por una nueva generación de jóvenes artistas.

La semana pasada, Paty, integrante original de Jeans -e hija del creador del grupo-, anunció que, a 30 años del lanzamiento del proyecto, estaba lista para anunciar que retomaría el concepto.

NO SUBE AL ESCENARIO

La duda acerca de con cuáles de sus excompañeras emprendería el proyecto fue la interrogativa más latente en redes sociales, debido a que, desde 2015, Angie Taddei, Melissa López, Regina Murguía y, hasta hace un año, Karla Díaz, habían retomado el concepto, pero bajo el acrónimo JNS, precisamente, porque el nombre original (Jeans) pertenecía a Alejandro Sirvent, el padre de Paty.

Mucho se dijo -entre los seguidores del grupo- que, quizá Litzy y Tabátah Vizuet, integrantes originales, se sumarían. Sin embargo, las dudas fueron esclarecidas anoche, cuando Paty compartió en sus redes sociales, y en la nueva cuenta oficial de Jeans que, ella no será quien suba al escenario, sino que será la encargada de guiar a un nuevo grupo de adolescentes.

“Algo grande está por llegar, cada vez falta menos para conocernos, ¡New Generation Alpha Jeans!”, escribió en el post.

En el video de esta publicación se le puede ver acompañada tanto de su padre, don Alejandro, como de su esposo, el político César Nava, mientras llevaban a cabo las audiciones, en donde está también presente un coreógrafo.

El rostro de ninguna joven es revelado, sólo se ven las espaldas de algunas adolescentes que asistieron al casting pues, su identidad, como ha informado Paty, no se conocerá sino hasta este 17 de octubre, fecha en que lanzará su primer sencillo “Baila”; se tratará de una canción completamente nueva, pues ese tema no es parte del repertorio de JNS ni de Jeans, en su primera etapa.

COMENTARIOS NEGATIVOS

La publicación ya cuenta con cientos de comentarios, en su mayoría, negativos, pues usuarias y usuarios piensan que Sirvent está tratando de poner el pie a sus compañeras que, en los últimos 10 años, han trabajado en mantener vigente al grupo, logrando conservar el cariño de su público.

La molestia en sus fans estriba, especialmente, en el hecho de que Paty no notificara a sus compañeras acerca del impulso de este nuevo proyecto, del que se deslinaron tanto las JNS, como Bobo Producciones.