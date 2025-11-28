Adal aclara polémica con Lolita Cortés

A dos semanas de la polémica gala de "La Granja VIP" donde Lolita Cortés terminó llorando tras un fuerte intercambio al aire con Adal Ramones.

El conductor, durante una rueda de prensa de la puesta en escena de "Cuento de Navidad", aseguró que entre ellos no existe ningún conflicto personal.

"Con ella todo bien. Ella participó en el reality y yo lo conduzco... no hay nada. Tan tan", mencionó ante los medios de comunicación.

El también actor insistió en que su relación con la exjueza de "La Academia" no se vio afectada en ningún momento y que lo ocurrido fue parte de la dinámica del programa. Además, pidió perspectiva ante la controversia generada en redes sociales.

"No sé qué hayan visto ustedes, pero yo hacía mi trabajo de conductor y ella de participante. El programa se acaba el 21 de diciembre y a otra cosa mariposa. Es simplemente un programa de televisión. It´s just a TV show"

¿Qué pasó entre Adal Ramones y Lolita Cortés en La Granja VIP?

El episodio que desató la ola de comentarios ocurrió durante una asamblea de nominación, cuando Adal se enlazó con varios de los habitantes para preguntarles con quién preferirían compartir el cuadro de nominados.

Al llegar con Lolita Cortés, el conductor le dijo: "Tú ya tienes tu lugar en el cuadro... ¿Quién debería acompañarte en esta batalla?"

Lola, seria, respondió: "Eso lo va a decidir Eleazar."

Adal reformuló la pregunta buscando que diera un nombre, pero ella se negó nuevamente. El conductor, frustrado, fue tajante con todos los participantes:

"De ahora en adelante no voy a aceptar respuestas ambiguas... Cuando haga una pregunta, me dicen un nombre",

Cuando Lola levantó la mano para responder, Adal le negó el uso de la palabra: "No te permito la palabra ahorita, Lola."

El enlace cerró bruscamente y, minutos después, Cortés rompió en llanto. Incluso tuvo que ser atendida tras sufrir una crisis emocional, lo que aumentó la polémica y encendió redes sociales.

Aunque la discusión generó fuertes reacciones entre los espectadores, Adal Ramones afirma que no hay ningún resentimiento con Lolita Cortés y que todo fue parte del formato del reality.