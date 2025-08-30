Facundo y Shiky generan polémica por comentarios sobre Elaine Haro en La Casa de los Famosos

El humor negro y ácido de Facundo le sigue trayendo críticas dentro de "La casa de los famosos", pero también fuera, ahora el asunto fue por los comentarios que hizo con Shiky acerca de Elaine Haro, al decir que no imaginaba que la cantante estuviera tan "paseadita".

Esta situación se dio la noche del jueves, cuando compitió con Alexis Ayala para ganar el derecho de pelear la salvación contra Shiky y Aldo de Nigris, para lo cual subieron a un elevador donde les hicieron preguntas sobre sus compañeros, entonces a Facundo le tocó adivinar cuántas citas había tenido Elaine en su vida, el conductor dijo que tres, pero en un video que le mostraron ella comentó que si acaso había tenido unas cinco, así que consideraba que eran pocas.

Al final quien fue el ganador de esta contienda fue Alexis y el asunto había quedado hasta ahí. El desafortunado comentario llegó justo cuando Facundo y Shiky estaban cenando en la cocina, ya que en esta ocasión no hubo cena de nominados; entonces el conductor dijo:

"No me imaginé que estuviera tan 'paseadita' la Elaine", haciendo referencia a las cinco citas que Haro ha tenido a sus 22 años de edad.

Shiky agregó: "Hombre, una promiscua, promiscua, promiscua".

Comentarios que pasaron al momento desapercibidos, pero que hoy ya han levantado ámpula en las redes sociales, algunos usuarios de Instagram entendieron que fue sarcasmo por la respuesta en la prueba del elevados, aunque sí reconocieron que no fue de caballeros lo que ambos habitantes dijeron de su excompañera del Cuarto Día.

"Facundo se olvida que tiene hijas, no le queda hablar de una chavita que apenas y conoce", "Ninel ¿qué dirá, que eso no es agresión o aplaudirá?", "Ah, pero el fandom de Elaine votando por él", por mencionar algunos mensajes que hay contra el comentario de Facundo y Shiky.

Desde que el reality inició, los habitantes de la casa y el público, comenzaron a ver buena química entre Elaine y Aarón Mercury, incluso ella en alguna ocasión fue frontal y le preguntó al influencer si ella le gustaba, al no recibir una respuesta positiva por parte de él, la cantante decidió dejar las cosa en paz y no insistir, aunque los coqueteos siguieron.

Cuando hace tres días se dio su cambio al Cuarto Noche, en un intercambio que La Jefa pidió, ella y Aarón decidieron simplemente llevarse bien como amigos y pasarla bien, debido a la cercanía que ahora tendrán como compañeros.